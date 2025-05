A Parigi tifosi scatenati dopo la vittoria in Champions, 68 arresti | Macron: "Parigi capitale d'Europa"

Scontri con la polizia, lancio di gas lacrimogeni, petardi e bengala: a Parigi la festa è degenerata in violenze già prima del termine della finale di Champions League tra Paris-Saint Germain e Inter a Monaco di Baviera. Sono già 68 le persone arrestate dai 5.000 fra poliziotti e gendarmi mobilitati per l'occasione in diverse zone della capitale dove sono installati i maxischermi.