I tifosi del Psg espongono uno striscione "Stop genocidio a Gaza" durante la finale di Champions

I tifosi del Paris Saint-Germain hanno esposto uno striscione con la scritta "Stop genocidio a Gaza" durante la finale di Champions League, poco dopo che Achraf Hakimi ha portato la squadra in vantaggio per 1-0 contro l'Inter, al 12° minuto. I tifosi del PSG sono noti per la loro posizione contro la guerra a Gaza: in precedenza, a novembre, avevano esposto un gigantesco striscione con la scritta "Liberate la Palestina" durante la partita di Champions League contro l'Atlético Madrid.