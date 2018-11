Grande Fratello Vip, Fralemi in crisi. Lui: "Non mi sento impegnato"

Ennesima crisi per la coppia Giulia Salemi-Francesco Monte aka Fralemi. Dentro la Casa del " Grande Fratello Vip " i due stanno vivendo una frequentazione difficile, fatta di passione e incomprensioni. Ad allontanarli questa volta una battuta di Francesco, che ha ammesso di non sentirsi emotivamente impegnato. Le ragazze gli fanno notare che Giulia non l'ha presa bene, ma lui ribatte: "Più mi mette con le spalle al muro e più mi allontano".

"Non sono innamorato. Bisogna capire cosa si intende per impegnato. Il fatto di non sentirmi impegnato non significa che se mi piace un'altra mi avvicino. Mi sono stufato che per ogni cosa che dico si fa un caso" ha sbottato Monte.



Martina e Le Donatella cercano di fargli capire che Giulia si aspetta di chiarire la situazione, ma lui ribatte: "Più mi mette con le spalle al muro e più mi allontano. La nostra è una frequentazione in un contesto particolare. Io gliel'ho detto che non posso assicurarle niente: possiamo stopparla sul nascere o andare avanti. Lei mi ha detto che vuole viversela come viene, ma se poi va male starà peggio".