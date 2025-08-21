Fotogallery - I Me contro Te si sposano, dopo 12 anni insieme arriva il sì
Le nozze erano previste per settembre 2025
Matrimoni annullato per i Me Contro Te. Il duo composto da Luigi Calagna, in arte Luì, e Sofia Scalia, alias Sofì, ha informato i fan sui social di aver deciso di rimandare la data delle nozze prevista inizialmente per settembre 2025. Crisi in corso? E' quanto si sono chiesti molti fan. Ma Luì e Sofì hanno spiegato in un video condiviso sui social le reali ragioni, che li hanno portati a fare questa scelta. "Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026", dice Luì e Sofì aggiunge: "Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo".
Il famoso duo di youtuber, che sui social ha riscosso un successo davvero incredibile con 1,6 milioni di follower su Instagram e oltre 7 milioni di scritti su YouTube, ha poi spiegato che la loro intenzione è quella di organizzare un matrimonio pubblico, ovvero aperto anche a tutti i loro fan, ma che questa è una cosa molto difficile e complessa da realizzare. "L'idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati.
Quindi nessuna crisi in corso e Luì e Sofì ci tengono a sottolinearlo per rassicurare i fan già in allerta: "Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26".
A febbraio 2025 i Me contro Te avevano annunciato la data delle nozze con un video social in cui Luì e Sofì avevano fatto sapere che sarebbero diventati marito e moglie a settembre 2025. La romantica proposta di nozze era arrivata nell'ottobre 2021 ma l'accavallarsi dei progetti di lavoro avevano fatto slittare quelli romantici. Nel video dell'annuncio sui social, Sofi in minidress bianco e velo in testa a simboleggiare l'abito da sposa e Luì in giacca e bermuda, avevano srotolato un cartellone con scritta la data mentre una pioggia di coriandoli dorati cadeva dall'alto. Già ad aprile 2024 avevano fatto sapere di aver scelto il giorno in cui dirsi sì, senza però rivelarlo.
La proposta romantica di Luigi Calagna a Sofia Scalia era arrivata nel 2021. Lui si era inginocchiato davanti a lei chiedendole la mano con un bel brillocco sul lago di Como. “Non me l'aspettato assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico”, aveva commentato lei.
Coppia solida e affiatatissima, nel lavoro come nel privato, Sofia Scalia e Luigi Calagna, 28 anni lei, 32 lui, sono fidanzati da 13 anni ovvero dal gennaio del 2013, e arrivano da Partinico, un piccolo paese in Sicilia. YouTuber tra i più amati dai bambini son diventati presto un vero e proprio fenomeno social tra vlog, challenge e scherzi di coppia. Il loro primo video su YouTube risale al 4 ottobre 2014 ed è una “Maze Runner Challenge”, ovvero ognuno di loro deve riuscire ad uscire da un labirinto disegnato su un iPad dall’altro. Nel mezzo tante battute, racconti, giochi, scherzi e prese in giro da fidanzatini. Un video home made, senza trucco, microfoni, effetti scenici e "pulito" ovvero privo di parole sconce o allusioni. Un video pensato per giovanissimi, destinatari privilegiati appunto e che oggi conta oltre 5 milioni di visualizzazioni. Da allora il loro canale YouTube è cresciuto in maniera esponenziale raggiungendo gli oltre 7 milioni di follower. Su Instagram hanno 1,6 milioni di follower, mentre su TikTok vantano un seguito di ben 3,3 milioni. Con scadenza ravvicinata il duo propone un video lanciando sfide virali, le cosiddette Challlenge, che tanto piacciono su YouTube. Ma non solo. Giocano con lo slime, la gelatina gommosa e multicolor da produrre a casa, ormai una moda sui banchi di scuola dei più piccoli.
Il loro primo film, "Me contro Te - La vendetta del Signor S", uscito nel 2020, ha incassato in soli 3 giorni quasi 5 milioni e mezzo. In totale hanno realizzato 6 film, l'ultimo dei quali nelle sale nel 2024. E non è tutto. Luì e Sofi sono anche cantanti e il 14 febbraio 2020 hanno pubblicato il loro primo album in studio, “Il Fantadisco dei Me Contro Te“, co otto brani tratti dalla colonna sonora del loro primo film. ar partecipare tutti i fan alla festa, i progetti lavorativi… insomma, le nozze sono state messe in attesa per un po' ma ora il momento sta davvero per arrivare.
