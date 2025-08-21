Il famoso duo di youtuber, che sui social ha riscosso un successo davvero incredibile con 1,6 milioni di follower su Instagram e oltre 7 milioni di scritti su YouTube, ha poi spiegato che la loro intenzione è quella di organizzare un matrimonio pubblico, ovvero aperto anche a tutti i loro fan, ma che questa è una cosa molto difficile e complessa da realizzare. "L'idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati.

Quindi nessuna crisi in corso e Luì e Sofì ci tengono a sottolinearlo per rassicurare i fan già in allerta: "Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26".