Il toccante post di Lisa Kudrow

L’attrice ha voluto ripercorrere il primo incontro con Matthew Perry ricordando come, grazie alla sua simpatia e comicità contagiosa, abbia contribuito a rendere più piacevole la vita sul set della celebre serie "Friends": "L’episodio pilota, Friends Like Us, è stato scelto e immediatamente siamo stati tra le presentazioni della NBC. Poi… Suggeristi di giocare a poker, l'hai reso così divertente mentre iniziavamo a conoscerci. Grazie per questo. Grazie per avermi fatto ridere così tanto per ogni cosa che hai detto, che mi facevano male i muscoli e le lacrime mi scendevano sul viso ogni giorno. Grazie per aver aperto il tuo cuore in una relazione a sei che richiedeva dei compromessi. E molte "chiacchiere". Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e per essere stato sempre brillante. Grazie per i migliori 10 anni che una persona possa vivere. Grazie per esserti fidato di me, per tutto quello che ho imparato sulla gratitudine e sull'amore, conoscendoti. Grazie per il tempo che ho trascorso con te. Matthew".