Lorella Cuccarini: dall'esordio come showgirl fino alla co-conduzione di Sanremo 2024

Ha iniziato la sua carriera in tv come showgirl, ma oggi Lorella Cuccarini è un'artista a tutto tondo e quest'anno affiancherà per una sera Amadeus sul palco di Sanremo 2024 .

Le origini e l'esordio in tv - Nata a Roma il 10 agosto 1965, la sua passione per le arti sceniche la catapulta nel mondo televisivo quando aveva solo 12 anni. A nove anni è un'allieva nella scuola di danza di Enzo Paolo Turchi e solo tre anni dopo appare in tv nel varietà di Raffaella Carrà Ma che sera. Anche per Lorella Cuccarini, ormai uno dei volti più amati della tv italiana, la gavetta è stata lunga. Per anni danza come ballerina in diversi programmi televisivi Rai, poi l'incontro fortunato con Pippo Baudo che la nota ai provini e la vuole al suo fianco prima a Fantastico 6 e poi, nell'edizione successiva, a Fantastico 7. "Io mi dicevo: non può capitare a me, dov'è la fregatura? Nel dubbio mi feci accompagnare da mamma", dichiarò l'artista in una intervistata rilasciata al Corriere della Sera.

Il passaggio a Mediaset - Dopo aver lavorato in Rai, Lorella passa alla concorrenza. A Mediaset inizia il sodalizio artistico con Marco Columbro, ma prima nel 1988 fa parte del cast di Odiens, la trasmissione ideata da Antonio Ricci e diretta da Beppe Recchia. Lorella Cuccarini conduceva la parte dedicata ai giochi a premi con due concorrenti e faceva anche da spalla negli sketch comici del programma. È in questo contesto che nasce La notte vola, la sigla del programma cantata da Cuccarini, un brano che ancora oggi è associato indissolubilmente alla cantante e ballerina. Nel 1989 inaugura il fortunato sodalizio con Marco Columbro alla conduzione di Una sera c'incontrammo, programma tv dedicato agli innamorati la sera di San Valentino. Da quel momento in poi, fino agli anni 2000, è lunga la lista dei programmi condotti insieme. Da Bellezze sulla neve a Buona Domenica, ma anche Paperissima, Trenta ore per la vita e La grande avventura. Sempre fianco a fianco presentano il Galà della pubblicità e Stelle a quattro zampe, A tutta festa e il programma musicale Vota la Voce.

La notte vola dal successo del brano alla trasmissione tv - Trentacinque anni fa Lorella Cuccarini cantava e ballava il suo successo più grande: La notte vola. Il brano, sigla della trasmissione Odiens, è stato scritto dal marito della cantante Silvio Testi. Mentre la musica è del musicista e direttore d'orchestra Beppe Vessicchio e dell'autore televisivo Marco Salvati. Il singolo ha avuto notevole successo nel nostro Paese e nel 2021 ha ricevuto un nuovo disco d'oro per le vendite digitali che hanno superato le 50mila copie. Nel 2001 invece, Cuccarini condusse un varietà omonimo su Canale 5 dedicato ai grandi successi musicali degli anni '80.

Il Festival di Sanremo oggi e nel 1993 - Venerdì 9 febbraio Lorella Cuccarini affiancherà Amadeus come co-conduttrice a Sanremo. Non è la prima volta per l'eclettica conduttrice al festival della canzone italiana, bensì la sesta. La prima apparizione risale al 1987 quando ha presenziato all'Ariston come ospite, nel 1993 lo ha condotto al fianco di Pippo Baudo. Due anni dopo, nel 1995, ha partecipato come cantante in gara con il brano Un Altro Amore No. Nel 2003 aveva un compito speciale, quello di membro nella giuria di qualità, mentre nel 2010 si è esibita sul palco nelle vesti di ospite. Infine l'anno scorso, nell'edizione del 2023, ha duettato insieme al cantante in gara Olly nel remix La notte vola.

L'esperienza ad Amici - È nel 2020, dopo un lungo periodo in Rai, che Lorella Cuccarini approda ad "Amici", la scuola di talenti di Maria De Filippi. Il primo anno ricopre il ruolo di insegnante di ballo, il secondo anno è riconfermata ma come insegnante di canto. I suo alunni negli anni, Alex, Sissi e Angelina nella scorsa edizione, hanno ottenuto tutti importanti contratti discografici.

Figli e vita privata - Da 30 anni è legata al marito Silvio Testi che nella vita è un noto produttore discografico e televisivo. Insieme hanno avuto quattro figli: Sara la primogenita, 27 anni, Giovanni nato nel 1996 e i due gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000. Nel 2023 Lorella Cuccarini ha parlato del coming out della figlia Chiara. "Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia", aveva dichiarato al settimanale "Chi". "Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole - aveva spiegato la conduttrice commentando le parole della figlia che aveva fatto sapere di non avere etichette in amore -. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c'è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici".