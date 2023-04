Emanuel Lo: "Cuccarini? Mi sento l'alunno che copia la più brava della classe"

"Lorella Cuccarini? Avevamo già lavorato insieme in passato, ad Amici ci siamo riscoperti". Ospite a "Verissimo" assieme alla showgirl, la più amata dagli italiani secondo un famoso sondaggio, Emanuel Lo parla dell'esperienza in coppia nel serale del talent show.

"C'è una grande complicità tra noi, anche se siamo molto diversi. Mi sento spesso l’alunno che copia la più brava della classe", ammette l'artista, che parla poi della cantante Giorgia, con cui ha una relazione dal 2004.

"Ci siamo conosciuti per lavoro, abbiamo fatto due video insieme e poi siamo partiti per il suo tour. Lì ci siamo innamorati", ammette l'insegnante di "Amici", inizialmente restio a lasciarsi andare. "Ho cercato di resistere perché non volevo mischiare amore e lavoro, ma non ce l'ho fatta".