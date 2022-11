Lorella Cuccarini: "Ho rischiato di partorire Giovanni in macchina"

Lorella Cuccarini si racconta a tutto campo. In collegamento con "Verissimo" , la popolare conduttrice, al terzo anno come coach di "Amici", traccia un bilancio della sua carriera professionale e della vita personale. Dal matrimonio con Silvio Testi e i suoi quattro figli la showgirl ricorda l'impegno tutto campo nel conciliare gli impegni professionali e la famiglia. Lorella ricorda quando partorì il secondogenito Giovanni, nel 1996.

"Giovanni ha rischiato di nascere in macchina. L'edizione di "Trenta ore per la vita" si girava a Milano e io da Roma mi dovevo trasferire li. Al termine della gravidanza mi sono messa in macchina con Sara che era ancora piccola. A un certo punto mi sono accorta che le contrazioni si erano fatte più ravvicinate. E quindi ho detto a mio fratello Roberto di stare in campana perché se vediamo le brutte usciamo e andiamo a Bologna. Non so che velocità è andato quel giorno", dice la showgirl che racconta anche del suo rapporto con il padre con il quale si è riavvicinata dopo anni di lontananza. "Ci siamo riavvicinati, non ci siamo detti tutto ma oggi sono in pace con me stessa".