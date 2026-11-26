"La Ruota della Fortuna", le gaffe più divertenti del programma
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Dal celebre scivolone sulle Amazzoni la storia non è poi così cambiata: dai divertenti botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui alle improbabili soluzioni dei tabelloni
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Fin dai tempi delle "Amazzoni" "La Ruota della Fortuna" ha regalato sempre monti molto divertenti per il pubblico tra gaffe, equivoci e siparietti. Impossibile dimenticare il signor Giancarlo e la sua risposta su quello che le Amazzoni erano solite fare per poter tirare meglio con l'arco. La risposta del concorrente, accompagnata dalla reazione di Mike Bongiorno, è entrata nella storia della televisione italiana. A distanza di anni, anche nella nuova versione del programma, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui, non sono mancate gaffe, errori, doppi sensi e divertenti siparietti. L'ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista proprio il conduttore, alle prese con uno dei tabelloni della "Ruota delle Meraviglie".
Nella puntata del 3 settembre 2025, durante una manche dedicata all'acqua, sul tabellone era comparsa la scritta "CA_CATA", a causa di una "S" per completare la parola "cascata". Gerry Scotti aveva colto l'occasione per ricordare il suo predecessore: "Queste sono gaffe che a Mike piacevano". Il 25 novembre 2026 è invece lo stesso conduttore a rendersi protagonista di uno scivolone pronunciando la parola "Pisellone" nel tentativo di risolvere un tabellone. Scotti ha provocato a giustificarsi facendo riferimento a un personaggio dei fumetti, senza però convincere Samira Lui: "Non voglio essere portato in caserma. Ho sbagliato pastiglia, penso si sia capito".
Anche la memoria ha giocato brutti scherzi. Il 15 giugno 2026, per esempio, parlando di "Maracanà", brano di Emis Killa dedicato ai Mondiali del 2014, Gerry Scotti aveva commentato: "Va beh ma tanto per cambiare l’Italia non si era mica qualificata…". Gli Azzurri, in realtà, avevano regolarmente partecipato alla competizione in Brasile. Quattro giorni dopo è invece un tabellone dedicato a "Cime tempestose" a contenere un'imprecisione: le vicende del romanzo di Emily Brontë furono collocate in epoca vittoriana, sebbene siano ambientate tra il 1771 e il 1802, diversi decenni prima dell'inizio del regno della regina Vittoria.
Tra i momenti più divertenti anche quelli legati al cantautore. Durante una manche dedicata all'uccello del paradiso, Samira si era lasciata sfuggire la frase: "Questo tema piacerà a Malgioglio", salvo poi giustificarsi facendo riferimento alla passione dell'artista per le piume.
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Lo stesso Malgioglio, ospite della puntata del 28 dicembre 2025, dopo aver rischiato di cadere lungo la scalinata dello studio, si era improvvisato insegnante della showgirl. "Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare", le spiega mostrando come muoversi davanti al tabellone. Un intervento che aveva già annunciato a Gerry Scotti prima della puntata: "Io vengo, ma dopo devo spiegare a quella come si toccano le caselle". Divertita, Samira Lui promette: "Devo fare un po' di pratica".
Non sono mancate le gag tra due i protagonisti. Il 10 dicembre 2025 Samira Lui non era riuscita a mettere in moto la Fiat 500 elettrica in palio nel programma. "Cosa fai, non arrivi più?", la punzecchia il conduttore. Il 13 gennaio 2026 è invece una concorrente a mettere in difficoltà la showgirl, chiamando le lettere così velocemente da costringerla a correre da una parte all'altra del tabellone: "Ho i piedi a fuoco". Qualche settimana dopo, a far divertire il pubblico era stata la stessa Samira. La showgir si era cimentata infatti nell'esecuzione della colonna sonora di "Titanic" con un flauto dolce. "Solo adesso ho capito perché alla fine di quel film, Leonardo Di Caprio si è lasciato morire", aveva commentato Scotti. Lo strumento musicale fu poi scherzosamente "sequestrato": se ne è tornato a parlare a novembre 2026, con la promessa di rivedere Samira a suonarlo per Natale. Sarà davvero così?