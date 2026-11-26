Non sono mancate le gag tra due i protagonisti. Il 10 dicembre 2025 Samira Lui non era riuscita a mettere in moto la Fiat 500 elettrica in palio nel programma. "Cosa fai, non arrivi più?", la punzecchia il conduttore. Il 13 gennaio 2026 è invece una concorrente a mettere in difficoltà la showgirl, chiamando le lettere così velocemente da costringerla a correre da una parte all'altra del tabellone: "Ho i piedi a fuoco". Qualche settimana dopo, a far divertire il pubblico era stata la stessa Samira. La showgir si era cimentata infatti nell'esecuzione della colonna sonora di "Titanic" con un flauto dolce. "Solo adesso ho capito perché alla fine di quel film, Leonardo Di Caprio si è lasciato morire", aveva commentato Scotti. Lo strumento musicale fu poi scherzosamente "sequestrato": se ne è tornato a parlare a novembre 2026, con la promessa di rivedere Samira a suonarlo per Natale. Sarà davvero così?