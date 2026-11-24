Gigi Sabani conduce "Ok, il prezzo è giusto" © Da video
Dal 7 dicembre "Ok, il prezzo è giusto!" torna nel preserale di Canale 5, dal lunedì alla domenica, con la conduzione di Ilary Blasi. Il celebre game show si prepara a conquistare una nuova generazione di telespettatori, a distanza di oltre vent'anni dalla sua ultima edizione italiana. Dal 1983 ha accompagnato gli italiani davanti alla tv e ora è pronto a tornare dopo una pausa di 25 anni. Ma cosa ha reso questo programma un cult? Dalla storica sigla alle imitazioni di Gigi Sabani, passando per i ricchissimi premi e il coinvolgimento del pubblico in studio: ecco cinque elementi che hanno reso il programma un cult della televisione italiana.
La storica sigla
Tra gli elementi più riconoscibili della trasmissione c'è sicuramente la sua sigla. Il ritmo incalzante, la melodia orecchiabile e le immagini coloratissime che accompagnavano l'ingresso del conduttore o della conduttrice tra gli applausi del pubblico sono rimasti impressi nella memoria di intere generazioni di telespettatori, diventando uno dei simboli della televisione degli anni Ottanta e Novanta.
Da Iva Zanicchi a Maria Teresa Ruta
Il volto per eccellenza del game show è quello di Iva Zanicchi, che ha condotto la trasmissione dal 1987 al 2000 per circa tremila puntate. La cantante ha contribuito a decretare il successo del programma. Alla conduzione si sono cimentate anche Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta, che ha presentato l'ultima puntata il 13 aprile 2001.
Il tormentone "Cento, cento, cento!"
Impossibile dimenticare il coro con cui il pubblico accompagnava uno dei momenti più attesi della trasmissione: quello della ruota. I concorrenti avevano a disposizione due giri per ottenere il punteggio più vicino possibile a cento, senza superarlo. Il celebre slogan è diventato uno dei tormentoni più famosi della storia della televisione italiana.
Le imitazioni di Gigi Sabani
Forse non tutti ricordano che il primo conduttore di "Ok, il prezzo è giusto!" è stato Gigi Sabani, alla guida del programma dal 1983 al 1986. Il presentatore ha saputo unire i meccanismi del quiz alle sue straordinarie doti di imitatore, regalando al pubblico momenti di spettacolo tra una manche e l'altra. Tra le sue interpretazioni più divertenti quelle di Pippo Baudo e Mike Bongiorno.
Gli incredibili premi per i vincitori
Automobili, viaggi, elettrodomestici e interi arredamenti per la casa: anche il ricchissimo montepremi ha contribuito alla popolarità della trasmissione. Particolarmente atteso era il momento delle vetrine finali, quando i concorrenti erano chiamati a indovinare il valore complessivo di una serie di premi. Un'occasione per tornare a casa con un bottino da sogno, semplicemente dimostrando di conoscere il prezzo dei prodotti, che oggi suscitano una certa nostalgia.