Dal 7 dicembre "Ok, il prezzo è giusto!" torna nel preserale di Canale 5, dal lunedì alla domenica, con la conduzione di Ilary Blasi. Il celebre game show si prepara a conquistare una nuova generazione di telespettatori, a distanza di oltre vent'anni dalla sua ultima edizione italiana. Dal 1983 ha accompagnato gli italiani davanti alla tv e ora è pronto a tornare dopo una pausa di 25 anni. Ma cosa ha reso questo programma un cult? Dalla storica sigla alle imitazioni di Gigi Sabani, passando per i ricchissimi premi e il coinvolgimento del pubblico in studio: ecco cinque elementi che hanno reso il programma un cult della televisione italiana.