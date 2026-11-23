Tra le due buste sbloccate, Tommaso sceglie la numero 1 su consiglio dell'amico d'infanzia Emiliano e la decisione si rivela vincente perché porta il dentista a conquistare 100mila euro.

"Era a zero fino a dieci minuti dalla fine e adesso è a 116.400. Questa è la dimostrazione che nella vita e nel gioco la ruota gira", commenta il conduttore Gerry Scotti, a corredo dell'emozione del nuovo campione.