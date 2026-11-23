"La Ruota della Fortuna" regala una puntata da incorniciare per il nuovo campione Tommaso, che vince 100mila euro. Durante la puntata in onda lunedì 23 novembre su Canale 5, il dentista trentacinquenne di Chiuduno (Bergamo) si è prima laureato campione, subentrando a Laura, per poi misurarsi nei tre tabelloni della "Ruota delle Meraviglie".
Il concorrente si è presentato all'ultimo gioco con un bottino di 16.400 euro maturato nelle battute finali della sfida, risolvendo poi due dei tre tabelloni a tema "Costa".
Tra le due buste sbloccate, Tommaso sceglie la numero 1 su consiglio dell'amico d'infanzia Emiliano e la decisione si rivela vincente perché porta il dentista a conquistare 100mila euro.
"Era a zero fino a dieci minuti dalla fine e adesso è a 116.400. Questa è la dimostrazione che nella vita e nel gioco la ruota gira", commenta il conduttore Gerry Scotti, a corredo dell'emozione del nuovo campione.