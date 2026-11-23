Dopo aver superato gli avversari Aurora e Gianluca, Laura si è presentata al gioco finale con un bottino di 11mila euro. Davanti a lei tre tabelloni dedicati al tema "Goccia". La concorrente è riuscita a risolvere correttamente la seconda e la terza frase, sbagliando però la prima, legata a un lampadario. Un errore che le è costato la possibilità di vincere una Fiat 600 Hybrid. Con due buste verdi a disposizione, Laura ha inizialmente individuato la numero 3, contenente 15mila euro, ma ha poi deciso di cambiarla con la numero 2, trovando soltanto 100 euro. A quel punto Gerry Scotti ha aperto la busta rimasta esclusa, rivelando che conteneva 200mila euro. "Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200mila euro", ha commentato il conduttore, invitando la sorella gemella della concorrente a raggiungerla per consolarla. Laura ha comunque concluso la serata da campionessa con 11.100 euro.