Finale amaro per Laura, la nuova campionessa de "La Ruota della Fortuna", che nella puntata di domenica 22 novembre ha visto sfumare la possibilità di conquistare 200mila euro e un'automobile con la stessa risposta. La concorrente, oncologa di Cagliari, ha commesso un errore decisivo durante "La Ruota delle Meraviglie", lasciandosi sfuggire due dei premi più ambiti del programma di Canale 5. Anche Gerry Scotti non ha nascosto la delusione: "Pure io ci sono rimasto male".
L'errore di Laura alla Ruota delle Meraviglie
Dopo aver superato gli avversari Aurora e Gianluca, Laura si è presentata al gioco finale con un bottino di 11mila euro. Davanti a lei tre tabelloni dedicati al tema "Goccia". La concorrente è riuscita a risolvere correttamente la seconda e la terza frase, sbagliando però la prima, legata a un lampadario. Un errore che le è costato la possibilità di vincere una Fiat 600 Hybrid. Con due buste verdi a disposizione, Laura ha inizialmente individuato la numero 3, contenente 15mila euro, ma ha poi deciso di cambiarla con la numero 2, trovando soltanto 100 euro. A quel punto Gerry Scotti ha aperto la busta rimasta esclusa, rivelando che conteneva 200mila euro. "Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200mila euro", ha commentato il conduttore, invitando la sorella gemella della concorrente a raggiungerla per consolarla. Laura ha comunque concluso la serata da campionessa con 11.100 euro.
Le novità annunciate da Gerry Scotti
Nel corso della puntata Scotti ha anche anticipato alcune novità in arrivo da lunedì 23 novembre: due nuovi superpremi, un nuovo stacchetto per Samira Lui e la manche "Corsa ai regali", che sostituirà "Chiacchiere da bar" in vista del Natale. "Domani scintille", ha promesso Samira.