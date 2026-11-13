"La Ruota della Fortuna", la nuova campionessa Nicole vince 100mila euro

Una sola risposta corretta, arrivata sul filo del gong, vale 100mila euro. Nicole è la protagonista del finale de "La Ruota della Fortuna" di giovedì 12 novembre: la concorrente conquista il premio alla "Ruota delle Meraviglie", dopo essersi aggiudicata il titolo di campionessa con 16.100 euro. Per la psicologa di Roma, il totale della serata sale così a 116.100 euro.
La risposta all'ultimo secondo
La prova conclusiva ruota attorno alla parola "Pappa", il tema che lega le tre frasi da indovinare. Nicole fatica a trovare le soluzioni e vede ridursi le possibilità di aggiungere un premio al montepremi già accumulato. Riesce però a risolvere un tabellone proprio mentre il tempo sta scadendo. A chiarire che la risposta è arrivata in tempo è Gerry Scotti: "Te la do io, c'era la fine del gong". La campionessa può quindi contare su una busta verde.
La sorpresa nella busta
Prima di scoprire quanto ha vinto, arriva il momento di aprire le due buste rosse: una contiene 20mila euro, l'altra mille. Resta da conoscere il valore dell'unica risposta corretta. Quando viene svelato il premio da 100mila euro, la tensione lascia spazio alla festa. Nicole e sua madre sono incredule, mentre Samira Lui riassume la propria sorpresa: "Sono rimasta choccata felicemente". "È pazzesco, una ne ha presa ed era quella giusta", commenta Scotti. La vincita chiude una partita che aveva visto Andrea partire davanti agli avversari, prima di perdere il bottino accumulato. Nicole riesce invece a imporsi nell'ultimo round, conquistando il diritto di affrontare la prova conclusiva. E anche se nel finale le risposte non arrivano con facilità, basta quell'unica soluzione per trasformare il debutto della nuova campionessa in una serata da ricordare.