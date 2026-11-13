"La Ruota della Fortuna", la nuova campionessa Nicole vince 100mila euro

Prima di scoprire quanto ha vinto, arriva il momento di aprire le due buste rosse: una contiene 20mila euro, l'altra mille. Resta da conoscere il valore dell'unica risposta corretta. Quando viene svelato il premio da 100mila euro, la tensione lascia spazio alla festa. Nicole e sua madre sono incredule, mentre Samira Lui riassume la propria sorpresa: "Sono rimasta choccata felicemente". "È pazzesco, una ne ha presa ed era quella giusta", commenta Scotti. La vincita chiude una partita che aveva visto Andrea partire davanti agli avversari, prima di perdere il bottino accumulato. Nicole riesce invece a imporsi nell'ultimo round, conquistando il diritto di affrontare la prova conclusiva. E anche se nel finale le risposte non arrivano con facilità, basta quell'unica soluzione per trasformare il debutto della nuova campionessa in una serata da ricordare.