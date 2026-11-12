"La Ruota della Fortuna", Nicla Ozenda torna in studio dopo l’operazione: "Per ora non può ancora parlare"
La cantante dei Fortuna Six, lontana dal programma per un problema alle corde vocali, saluta il pubblico nella puntata dell’11 novembre
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Una sorpresa tra il pubblico de "La Ruota della Fortuna": Nicla Ozenda torna nello studio del programma di Canale 5, dopo aver annunciato a ottobre una pausa per affrontare un’operazione alle corde vocali. Nella puntata di mercoledì 11 novembre, la cantante dei Fortuna Six fa visita ai colleghi e ritrova l’affetto di Gerry Scotti e Samira Lui. Un saluto dagli spalti, in attesa di poter riprendere il proprio posto nella band.
L’accoglienza di Gerry Scotti
A offrire al conduttore l’occasione per annunciare la sua presenza è una curiosa coincidenza. Durante la presentazione dei concorrenti, Andrea racconta che la mamma Nicoletta, presente in studio, viene chiamata Nicla dagli amici. Scotti ne approfitta per segnalare al pubblico l’altra Nicla, quella che i telespettatori hanno imparato a conoscere attraverso gli appuntamenti con il quiz.
La cantante non può ancora parlare, spiega Gerry, ma può mandare baci. Il conduttore le dedica quindi un pensiero affettuoso: "Grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi". Anche Samira si unisce all’accoglienza, mandandole un bacio e manifestando la gioia di rivederla.
La pausa per prendersi cura della voce
Nicla aveva comunicato la necessità di fermarsi durante la puntata del 19 ottobre. Dopo un precedente problema vocale, ulteriori accertamenti avevano individuato una cisti all’interno di una corda vocale, rendendo necessario un intervento e un periodo di assenza dalla trasmissione. "Non vedo già l’ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima", aveva detto, emozionata.
Successivamente, sui social, aveva spiegato quanto fosse difficile interrompere il lavoro, sottolineando però la necessità di tutelare la propria voce. Aveva anche ricordato le critiche ricevute nei mesi precedenti, invitando a considerare le difficoltà che una persona può affrontare senza raccontarle pubblicamente. Il ritorno tra il pubblico rinnova adesso il legame con la famiglia del programma.