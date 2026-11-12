"La Ruota della Fortuna", Nicla Ozenda torna in studio dopo l’operazione: "Per ora non può ancora parlare"

Nicla aveva comunicato la necessità di fermarsi durante la puntata del 19 ottobre. Dopo un precedente problema vocale, ulteriori accertamenti avevano individuato una cisti all’interno di una corda vocale, rendendo necessario un intervento e un periodo di assenza dalla trasmissione. "Non vedo già l’ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima", aveva detto, emozionata.