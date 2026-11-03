A "La Ruota della Fortuna", Samira Lui racconta una particolare abitudine domestica che coinvolge il fidanzato Luigi: tutto ruota intorno alla vita quotidiana della coppia, di cui la showgirl non parla spesso. Samira però ha voluto fare un'eccezione nel corso della puntata di lunedì 2 novembre, raccontando un aneddoto che coinvolge un barattolo della sua cucina dove lei e il suo Luigi raccolgono le monetine. A offrirle lo spunto è una frase da indovinare durante il gioco, che apre uno scambio di battute con Gerry Scotti.
Durante la manche "Chiacchiere da bar", il tema è "Lo scocciatore" e la soluzione recita: "Mi cambi 100 euro in banconote da 5?". A indovinarla è ancora la campionessa, che riesce così a ridurre lo svantaggio e a raggiungere quota 7.400 euro. Il conduttore ne approfitta per commentare: "È tipico, quello che non vuole pagare il caffè perché ha 100 euro intere". Poi Scotti tira in ballo il regista della trasmissione, Besana: "Vorrei fare questo esempio senza fare nomi, prima della trasmissione Besana mi ha chiesto: 'Mi cambi una banconota da 30 euro in pezzi da 5?', è l'ultima volta che lo faccio". Vedendo la reazione di Samira, il conduttore le domanda: "Perché ridi?".
"Io faccio il contrario", risponde Samira, spiegando di raccogliere in un barattolo in cucina le monete da cinque e dieci centesimi. Quando gli spiccioli si accumulano, arriva il momento di cambiarli. Un'incombenza che, però, preferisce delegare al fidanzato: "Poi li faccio cambiare, ma mando Luigi perché mi vergogno". La confessione offre subito al conduttore l'occasione per un'ultima battuta sul compito affidato al compagno di Samira: “Povero Luigi, va in giro con l’elemosina. Sono proprio delle belle seccature".