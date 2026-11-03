Durante la manche "Chiacchiere da bar", il tema è "Lo scocciatore" e la soluzione recita: "Mi cambi 100 euro in banconote da 5?". A indovinarla è ancora la campionessa, che riesce così a ridurre lo svantaggio e a raggiungere quota 7.400 euro. Il conduttore ne approfitta per commentare: "È tipico, quello che non vuole pagare il caffè perché ha 100 euro intere". Poi Scotti tira in ballo il regista della trasmissione, Besana: "Vorrei fare questo esempio senza fare nomi, prima della trasmissione Besana mi ha chiesto: 'Mi cambi una banconota da 30 euro in pezzi da 5?', è l'ultima volta che lo faccio". Vedendo la reazione di Samira, il conduttore le domanda: "Perché ridi?".