Il siparietto

"La Ruota della Fortuna", Samira Lui e la particolare abitudine con il fidanzato Luigi: "Mando lui a cambiare le monete"

La confessione scatena l'ironia di Gerry Scotti: "Povero Luigi, va in giro con l'elemosina"

03 Nov 2026 - 11:34
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A "La Ruota della Fortuna", Samira Lui racconta una particolare abitudine domestica che coinvolge il fidanzato Luigi: tutto ruota intorno alla vita quotidiana della coppia, di cui la showgirl non parla spesso. Samira però ha voluto fare un'eccezione nel corso della puntata di lunedì 2 novembre, raccontando un aneddoto che coinvolge un barattolo della sua cucina dove lei e il suo Luigi raccolgono le monetine. A offrirle lo spunto è una frase da indovinare durante il gioco, che apre uno scambio di battute con Gerry Scotti.

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Durante la manche "Chiacchiere da bar", il tema è "Lo scocciatore" e la soluzione recita: "Mi cambi 100 euro in banconote da 5?". A indovinarla è ancora la campionessa, che riesce così a ridurre lo svantaggio e a raggiungere quota 7.400 euro. Il conduttore ne approfitta per commentare: "È tipico, quello che non vuole pagare il caffè perché ha 100 euro intere". Poi Scotti tira in ballo il regista della trasmissione, Besana: "Vorrei fare questo esempio senza fare nomi, prima della trasmissione Besana mi ha chiesto: 'Mi cambi una banconota da 30 euro in pezzi da 5?', è l'ultima volta che lo faccio". Vedendo la reazione di Samira, il conduttore le domanda: "Perché ridi?".

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"Io faccio il contrario", risponde Samira, spiegando di raccogliere in un barattolo in cucina le monete da cinque e dieci centesimi. Quando gli spiccioli si accumulano, arriva il momento di cambiarli. Un'incombenza che, però, preferisce delegare al fidanzato: "Poi li faccio cambiare, ma mando Luigi perché mi vergogno". La confessione offre subito al conduttore l'occasione per un'ultima battuta sul compito affidato al compagno di Samira: “Povero Luigi, va in giro con l’elemosina. Sono proprio delle belle seccature".

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