Alice Piombino è una cantante professionista originaria di Gerenzano, in provincia di Varese. Ha iniziato a studiare canto all'età di 12 anni e pianoforte a 16, diplomandosi con il massimo dei voti al M.A.S. (Music, Arts and Show) di Milano. Nel corso della sua carriera ha maturato diverse esperienze internazionali, lavorando come cantante sulle navi da crociera di Royal Caribbean International, Costa Crociere e Silversea. Si è inoltre esibita in strutture turistiche, eventi privati e spettacoli dal vivo, collaborando con diverse formazioni musicali, tra cui i Gospel Light e una tribute band di Eros Ramazzotti.