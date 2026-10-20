"La ruota della fortuna", l'annuncio di Nicla Ozenda commuove tutti: "Devo operarmi, torno presto"

"Devo operarmi". Un annuncio ha scosso la puntata de "La ruota della fortuna" andata in onda lunedì 19 ottobre: a farlo è la cantante dei Fortuna Six, la band del programma, Nicla Ozenda.

Un momento di grande commozione per la cantante che ha spiegato di dover lasciare temporaneamente il programma di Canale 5 per sottoporsi a un intervento chirurgico alle corde vocali. La giovane artista ha raccontato di aver ricevuto una nuova diagnosi dopo i problemi alla voce accusati nei mesi scorsi. Le sue parole hanno emozionato Gerry Scotti e Samira Lui, che le hanno rivolto un augurio di pronta guarigione.