"La ruota della fortuna", l'autore di bestseller Jeffery Deaver ospite del game show

Lo scrittore ha donato a Gerry Scotti una copia del suo ultimo romanzo, Il cuore è un'arma, accompagnata da una dedica speciale a "La Ruota della Fortuna".



Rispondendo alla domanda del conduttore sul futuro della saga che ha per protagonista il criminologo Lincoln Rhyme, uno dei personaggi più celebri della sua produzione letteraria, Deaver ha confermato l'intenzione di proseguirne le avventure, con una battuta che ha conquistato il pubblico: "Quando tornerò a casa da questa trasmissione, che è la migliore in cui io sia mai stato, mi siederò davanti al computer e continuerò a scrivere la saga, sperando di vendere cinquanta milioni di copie, più una".