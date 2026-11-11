"La Ruota della Fortuna", Samira Lui sulla fine di un amore: "Non ci ho mai provato ma..."

Volersi bene anche dopo la fine di un amore: è questo il tema che a "La Ruota della Fortuna" fa riflettere Samira Lui e Gerry Scotti. Durante la puntata del quiz in onda martedì 10 novembre su Canale 5, i concorrenti in gara affrontano al Round Jukebox un tabellone riferito a "Gente come noi", brano di Ivana Spagna che raggiunse il terzo posto al Festival di Sanremo 1995 (vinto da Giorgia con "Come Saprei").
"Le storie terminano ma resta l'affetto", è la risposta data correttamente da Giulia, insegnante di Salerno che al termine della gara diventerà campionessa della serata. Dopo la performance dei Fortuna Six, Gerry Scotti si sofferma dunque sulle parole del singolo portato al successo da Ivana Spagna.
"Che bella canzone "Gente come noi", che anche se non sta più insieme si vuole bene", commenta il conduttore, chiedendo a Samira Lui se lei sia in grado di rispettare quanto detto.
La showgirl non nasconde dei dubbi: "Non so, non ho ancora provato, spero di non provarci mai. Però credo sia una cosa fondamentale, perché prima c'è il volersi bene e poi l'amore. Magari l'amore svanisce, ma deve rimanere il volersi bene".
"Lei è saggia, ma guardi che è difficile da mettere in pratica - è la conclusione di Gerry Scotti, che infine aggiunge - Vedo che quelli che ci riescono vivono più sereni, ma non è facile. Inutile fare i predicatori, se c'è un po' di ruggine che non va via è complicato".