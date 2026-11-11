"La Ruota della Fortuna", Samira Lui sulla fine di un amore: "Non ci ho mai provato ma..."

"Che bella canzone "Gente come noi", che anche se non sta più insieme si vuole bene", commenta il conduttore, chiedendo a Samira Lui se lei sia in grado di rispettare quanto detto.

La showgirl non nasconde dei dubbi: "Non so, non ho ancora provato, spero di non provarci mai. Però credo sia una cosa fondamentale, perché prima c'è il volersi bene e poi l'amore. Magari l'amore svanisce, ma deve rimanere il volersi bene".