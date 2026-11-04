Imbarazzo a "La Ruota della Fortuna", i concorrenti non riescono a dare la soluzione: "Mai successo"

Al momento del Triplete i concorrenti sono avventati: due risposte su tre vengono sbagliate da tutti i concorrenti. Gerry Scotti è incredulo: "Si sono contagiati!". "Avete stabilito un record: è la prima volta che il Triplete finisce con solo 1000 euro assegnati", aggiunge il conduttore. "Che peccato! A questo punto aspettate, non siate frettolosi" Commenta Samira Lui. Ad aggiudicarsi i 1000 euro, alla fine, è stata Francesca.



Anche nell'ultima manche gli sbagli non mancano: "Ragazzi non ci siamo, volete tornare domani?" Scherza il conduttore. Ci riprova Francesca a dare la soluzione e a diventare campionessa, dopo una partita iniziata in sordina.