"La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti "rimprovera" gli autori per la risposta sulle "corna": "Ma chi l'ha scritto?"
Il conduttore scherza sulla risposta data correttamente dal concorrente che ha lasciato un leggero imbarazzo in studio
© Da video
Una risposta sulle "corna" ha monopolizzato la manche finale de "La Ruota della Fortuna", nella puntata di lunedì 9 novembre. Una delle soluzioni del gioco finale della "Ruota delle Meraviglie" diventa l'occasione per un piccolo, ironico richiamo alla fedeltà coniugale da parte di Gerry Scotti gli autori del programma.
La risposta incriminata
Agostino affronta "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi dedicate alle corna. A far scattare la reazione è la seconda: "Si mettono e si ricevono". Una soluzione corretta per il tabellone, decisamente meno consigliabile nella vita di coppia. Samira Lui manifesta subito la propria disapprovazione: "Non si fa!", e Scotti rincara: "Non è bello, non è educativo!".
Il "rimprovero" agli autori
Il conduttore se la prende scherzosamente con chi ha scritto la frase, chiamando in causa anche la moglie dell'autore. Poi propone una versione più rispettosa della pace domestica: "Non è bello metterle e non è bello riceverle". Per Agostino, comunque, il tema si rivela fortunato: indovina due frasi e conclude la serata con una vincita complessiva di 18.200 euro.