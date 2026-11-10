"La Ruota della Fortuna", Gerry Scotti "rimprovera" gli autori per la risposta sulle "corna": "Ma chi l'ha scritto?"

Agostino affronta "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi dedicate alle corna. A far scattare la reazione è la seconda: "Si mettono e si ricevono". Una soluzione corretta per il tabellone, decisamente meno consigliabile nella vita di coppia. Samira Lui manifesta subito la propria disapprovazione: "Non si fa!", e Scotti rincara: "Non è bello, non è educativo!".