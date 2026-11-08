"Tu si que vales", Samira Lui e Luciana Littizzetto diventano Ditonellapiaga e TonyPitony

Nella puntata di sabato 7 novembre di "Tu si que vales" torna la Lip Sync Battle e, al di là della classifica, la coppia più improbabile della settimana è quella formata da Samira Lui e Luciana Littizzetto. Le due sorprendono lo studio, strappando più di una risata, nei panni di Ditonellapiaga e TonyPitony.