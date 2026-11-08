"Tu si que vales", Samira Lui e Luciana Littizzetto diventano Ditonellapiaga e TonyPitony

Nella puntata di sabato 7 novembre di "Tu si que vales" torna la Lip Sync Battle e, al di là della classifica, la coppia più improbabile della settimana è quella formata da Samira Lui e Luciana Littizzetto. Le due sorprendono lo studio, strappando più di una risata, nei panni di Ditonellapiaga e TonyPitony.
A rendere il numero ancora più curato è la scelta del brano: le due si misurano con "The Lady Is a Tramp", il duetto che gli artisti hanno portato all'ultimo Festival di Sanremo, senza lasciare nulla al caso. Un pezzo che vive di tempi serrati e cambi di registro, e che le due assecondano con una complicità che in studio non tutti si aspettavano.
Sul piano dei costumi, il contrasto è evidente, e funziona proprio per questo. Da un lato la valletta della "Ruota della Fortuna" sfoggia minishorts e una parrucca rosa extra-large, costruendo un personaggio sopra le righe; dall'altro Littizzetto indossa la classica maschera da Elvis Presley, vero marchio di fabbrica di TonyPitony. Due figure agli antipodi, tenute insieme dalla stessa canzone.
L'esibizione convince anche Belen Rodriguez, giudice d'eccezione del segmento, che decide di assegnare loro la prima posizione.
Alla vista della classifica Littizzetto non trattiene lo stupore. "Non ci credo", esclama, sorpresa da una vittoria che le mancava da due anni di competizione con i colleghi in giuria.