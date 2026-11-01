"Tu si que vales", tutti pazzi per il bambino che fa karate acrobatico

Ha nove anni, si chiama Andrea Jay Furlan e nella puntata di sabato 31 ottobre di "Tu si que vales" si è preso la scena. Il bambino pratica karate acrobatico e con il suo esercizio ha lasciato di stucco l'intera giuria.
Al centro dell'esibizione ci sono calci, pugni, salti e acrobazie sospese in aria, una combinazione che colpisce soprattutto Elisabetta Canalis, alla conduzione dello show. "Sei bravissimo", gli dice, prima di passare la parola ai giudici.
A incuriosire il tavolo è anche un dettaglio della sua tenuta: la scritta "Italia" stampata sul retro. "C'è scritto così perché faccio parte della nazionale", spiega il piccolo atleta, che a quell'età vanta già un palmarès di tutto rispetto: "Ho vinto il titolo europeo, italiano e pure la coppa del mondo".
Numeri che raccontano anni di lavoro. "Lo faccio da quando ho quattro anni", racconta, precisando di allenarsi almeno due ore al giorno. Una routine impegnativa, sostenuta con una determinazione che in studio ha stupito quanto le sue acrobazie.