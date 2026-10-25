"Tu si que vales", i Bilak Brothers accedono direttamente alla finale

"Siamo fratelli gemelli e ci esibiamo in questo modo da circa quindici anni. Ci piace tantissimo il nostro lavoro ed è per questo motivo che ci spingiamo sempre un po' più in là," racconta il duo di soli trent'anni. "Apprezzo molto l'ironia con cui vi siete esibiti, quando siete partiti pensavo fosse quasi un gioco, uno scherzo", commenta Rudy Zerbi. "Io me li sogno stanotte", continua a scherzare Luciana Littizzetto prima di scoprire che la giuria popolare ha votato sì al 99%.