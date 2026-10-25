"Tu si que vales", i Bilak Brothers accedono direttamente alla finale

Un'esibizione di precisione, potenza ed eleganza, vale ai Bilak Brothers, nella quarta puntata di "Tu si que vales", l'accesso diretto alla finale. "La pulizia del numero, la perfezione, i muscoli, la lezione di anatomia… Ho gli ormoni che sono uno tsunami" commenta estasiata Luciana Littizzetto. "Siete stati bravissimi", aggiunge Paolo Bonolis.
"Siamo fratelli gemelli e ci esibiamo in questo modo da circa quindici anni. Ci piace tantissimo il nostro lavoro ed è per questo motivo che ci spingiamo sempre un po' più in là," racconta il duo di soli trent'anni. "Apprezzo molto l'ironia con cui vi siete esibiti, quando siete partiti pensavo fosse quasi un gioco, uno scherzo", commenta Rudy Zerbi. "Io me li sogno stanotte", continua a scherzare Luciana Littizzetto prima di scoprire che la giuria popolare ha votato sì al 99%.
La giudice decide di consegnare loro la clessidra chiedendo al pubblico di votare di nuovo. "Chi è stato a votare no?" Domanda aumentando la posta in gioco una volta individuato il responsabile tra il pubblico: "Ti do dieci euro e se vuoi ti limono anche". La giuria popolare esprime nuovamente il suo voto e questa volta il risultato è un sì al 100%. I quattro giudici raggiungono i Bilak Brothers ma c'è ancora una cosa da fare per Luciana Littizzetto: baciare il giurato ravveduto.