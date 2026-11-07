l'esibizione

"Tu si que vales", ginnasta trans si spoglia in aria raccontando il proprio percorso di transizione

Ess Hödlmoser conquista lo studio con un'esibizione ispirata a un artista di inizio Novecento

07 Nov 2026 - 23:51
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© Da video

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Vestito da donna, in aria, davanti a una giuria che non sa cosa stia per succedere. Ess Hödlmoser, concorrente di "Tu si que vales", nella puntata di sabato 7 novembre mette in scena il proprio percorso di transizione con un numero che colpisce in maniera particolare pubblico e giuria.

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"Ci sono alcune storie che è più facile spiegare con i gesti che con le parole. La mia è una storia di cambiamento, di bellezza e di mistero", esordisce l'artista, introducendo l'esibizione.

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Il meccanismo si compie davanti agli occhi di tutti. Il numero comincia con lui in abiti femminili e si chiude con una serie di piroette sospese in aria; nel mezzo, capo dopo capo, l'artista si spoglia e svela la propria identità maschile.

Alla base c'è una figura storica ben precisa. "Il numero è basato sulla vita di un'artista di inizio Novecento", spiega al termine. "Sembrava una donna bellissima, la gente si innamorava, ma alla fine toglieva la parrucca e si capiva che era un uomo". Poi la precisazione: lui stesso è un ragazzo trans, e su questa performance lavora da cinque anni.

A chiudere il cerchio è Paolo Bonolis, che si fa portavoce di quello che lo studio ha davanti agli occhi: "Quello che si vede è che, mentre lo fai, sei molto felice. Questo si capisce benissimo".

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