"Tu si que vales", ginnasta trans si spoglia in aria raccontando il proprio percorso di transizione

Alla base c'è una figura storica ben precisa. "Il numero è basato sulla vita di un'artista di inizio Novecento", spiega al termine. "Sembrava una donna bellissima, la gente si innamorava, ma alla fine toglieva la parrucca e si capiva che era un uomo". Poi la precisazione: lui stesso è un ragazzo trans, e su questa performance lavora da cinque anni.