"La Ruota della Fortuna", Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui: "Un premio per tutta la squadra"
Il direttore di "TV Sorrisi e Canzoni" Aldo Vitali consegna i riconoscimenti in studio. Il conduttore ringrazia i collaboratori, Samira sorpresa: "Non me l'aspettavo"
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Doppia festa a "La Ruota della Fortuna". Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali arriva in studio per consegnare il Telegatto a Gerry Scotti e premiare anche Samira Lui.
Tra battute e ringraziamenti, il conduttore dedica il riconoscimento alla squadra che lavora dietro le quinte, mentre Samira Lui ammette di essere stata colta completamente alla sprovvista: "Non me l’aspettavo, non mi avete detto niente".
"Allora Gerry, io ti ho portato il Telegatto, che sarà il tuo centomillesimo", esordisce Vitali. Scotti risponde con ironia: "No, no, ne ho una decina, undici più uno alla carriera, che mi hanno dato da vivo e sono contento".
Il direttore sottolinea quindi il significato della consegna: "Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente".
La dedica ai collaboratori
Scotti rivolge subito un pensiero a chi contribuisce ogni giorno alla trasmissione: "Grazie, lo dedico a tutti i nostri collaboratori". Poi ricorda a Vitali la squadra incontrata dietro le quinte: "Sono cento ragazzi, tu li hai visti, tutti giovani, tutti bravi". Un ringraziamento che si conclude con una dedica diretta: "Io sono assolutamente onorato di riceverlo a nome vostro, amici miei. Grazie".
La sorpresa per Samira
Il momento dei premi prosegue con Samira, che Vitali definisce "la grande rivelazione della Ruota", citando anche i duetti con Gerry. Lei confessa la sorpresa: "Non me l'aspettavo, non mi avete detto niente". Scotti le ricorda allora una previsione fatta tempo prima: "Te l'avevo preannunciato mesi fa, ho detto: secondo me tu sarai eletta personaggio femminile dell'anno e te lo meriti tutto!".