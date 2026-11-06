"La Ruota della Fortuna", Telegatto a Gerry Scotti e Samira Lui: "Un premio per tutta la squadra"

Doppia festa a "La Ruota della Fortuna". Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali arriva in studio per consegnare il Telegatto a Gerry Scotti e premiare anche Samira Lui.

Tra battute e ringraziamenti, il conduttore dedica il riconoscimento alla squadra che lavora dietro le quinte, mentre Samira Lui ammette di essere stata colta completamente alla sprovvista: "Non me l’aspettavo, non mi avete detto niente".



"Allora Gerry, io ti ho portato il Telegatto, che sarà il tuo centomillesimo", esordisce Vitali. Scotti risponde con ironia: "No, no, ne ho una decina, undici più uno alla carriera, che mi hanno dato da vivo e sono contento".

Il direttore sottolinea quindi il significato della consegna: "Questo Telegatto premia te, naturalmente, ma premia questo programma pazzesco che continua a fare record e continua a piacere alla gente".