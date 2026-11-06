Veronica Gentili è incinta, l'annuncio a "Le Iene": "Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio"

"Ecco, a distanza di due anni la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso. Qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice. E allora ho deciso di condividerla qui con voi che seguite questo programma, con le persone che mi vogliono bene e anche con tanti amici e colleghi che lavorano con me e che vi assicuro in questo momento non hanno la minima idea di quello che sto per dire, lo capisco dagli occhi sgranati che ho davanti a me in questo momento in diretta. - sono le parole della conduttrice, alla guida della trasmissione di Italia 1 dal 2003 -. Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio".



Mostrando il pancione, Veronica Gentili prosegue: "Sono incinta. Aspetto un bambino, anzi per essere precisi aspetto una bambina, che sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo a "Le Iene", quindi le notizie diamole tutte fino in fondo, sennò...".



Il monologo si sposta dunque sulla scelta del nome, argomento sul quale "c'è il solito dibattito accesissimo con il papà, ma ovviamente alla fine vincerò io".

E ancora: "Sono veramente felice, felice come una bambina, anche se forse a questo punto dovrei dire come una mamma, che è una parola che un po' mi spaventa perché ancora mi ci devo completamente abituare"