Veronica Gentili è incinta, l'annuncio a "Le Iene": "Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio"

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"Sono incinta. Aspetto un bambino, anzi per essere precisi aspetto una bambina". Con queste parole Veronica Gentili ha annunciato a "Le Iene" di essere in dolce attesa.
Durante la puntata di giovedì 5 novembre, la conduttrice ha voluto condividere la notizia con i telespettatori, rivolgendo anche un pensiero speciale al padre scomparso circa due anni fa.
"Interrompo solo per qualche istante i servizi de "Le Iene" perché adesso sono io che vorrei dirvi una cosa. È una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me", ha esordito la conduttrice, visibilmente emozionata al centro dello studio.
Quindi, ha proseguito: "Circa due anni fa, proprio mentre lavoravo a "Le Iene", mi è successa una delle cose più dolorose che possano capitare nella vita di una persona: ho perso mio padre. Quel giorno avrei dovuto condurre una puntata di questo programma, invece presi un aereo e tornai a casa perché ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza".
"Ecco, a distanza di due anni la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso. Qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice. E allora ho deciso di condividerla qui con voi che seguite questo programma, con le persone che mi vogliono bene e anche con tanti amici e colleghi che lavorano con me e che vi assicuro in questo momento non hanno la minima idea di quello che sto per dire, lo capisco dagli occhi sgranati che ho davanti a me in questo momento in diretta. - sono le parole della conduttrice, alla guida della trasmissione di Italia 1 dal 2003 -. Non so se qualcuno di voi ha già notato qualcosa, qualche cambiamento, ma diciamo che se oggi sono ancora in grado di nasconderlo, tra poco il mio corpo parlerà al posto mio".
Mostrando il pancione, Veronica Gentili prosegue: "Sono incinta. Aspetto un bambino, anzi per essere precisi aspetto una bambina, che sarebbe stata la stessa identica felicità, ma qui siamo a "Le Iene", quindi le notizie diamole tutte fino in fondo, sennò...".
Il monologo si sposta dunque sulla scelta del nome, argomento sul quale "c'è il solito dibattito accesissimo con il papà, ma ovviamente alla fine vincerò io".
E ancora: "Sono veramente felice, felice come una bambina, anche se forse a questo punto dovrei dire come una mamma, che è una parola che un po' mi spaventa perché ancora mi ci devo completamente abituare"
Il pensiero si sposta dunque sul genitore scomparso: "In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre, a quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce. Ma mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata".
Infine, Veronica Gentili ha concluso: "Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio qui a "Le Iene", che ovviamente continuerò a condurre finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit-stop.
"Adesso basta parlare di me, quello che dovevo dire ve l'ho detto. Le sarte possono stare tranquille e smettere di allargarmi tutti i vestiti di nascosto", è la battuta che chiude l'annuncio.