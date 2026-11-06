Nel gennaio 2004 si è trasferita a Los Angeles insieme alla madre. La strada, tuttavia, è tutt'altro che in discesa: ha partecipato a numerosi provini per serie televisive e programmi destinati ai giovani, senza ottenere immediatamente i risultati sperati. Nel frattempo ha lavorato part-time e ha proseguito gli studi a distanza. In quel periodo sono arrivate alcune piccole apparizioni televisive, tra cui quelle in Medium e Malcolm in the Middle. È proprio durante questo periodo che decide di adottare il nome d'arte Emma Stone: il nome Emily Stone risulta già registrato alla Screen Actors Guild, il sindacato degli attori statunitensi. Nel 2007 ottenne una parte nella serie Drive, cancellata dopo pochi episodi, ma nello stesso anno arrivò la prima vera opportunità sul grande schermo.