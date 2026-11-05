Un requisito insolito

George Clooney cerca una "vera mamma italiana"

L'attore vorrebbe affidare la gestione della cucina del locale che aprirà in provenza a una donna di origini italiane tra i 45 e i 70 anni

05 Nov 2026 - 07:30
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

Una nuova iniziativa imprenditoriale coinvolge George Clooney e la moglie Amal, pronti ad aprire un ristorante italiano nel Sud della Francia. Per il progetto, atteso a maggio 2027, l'attore e il socio Graham Porter sono alla ricerca di una donna italiana tra i 45 e i 70 anni a cui affidare la gestione della cucina. L'obiettivo è trovare una professionista capace di portare nel locale la tradizione gastronomica e l'atmosfera della cucina di famiglia.

Leggi anche
Venezia 83, i best look maschili sui red carpet:

George e Amal Clooney, il segreto del loro matrimonio felice: "Aver scelto un partener straordinario"

George Clooney aprirà un ristorante italiano... in Francia

La ricerca di una professionista italiana

 A raccontare i dettagli è stato Graham Porter in un'intervista al Sunday Times. L'imprenditore canadese ha spiegato che la ricerca è già cominciata e che Clooney sta utilizzando anche i propri contatti in Italia per individuare la persona giusta.

Leggi anche
Amal e George Clooney all'arrivo a Venezia per l'83esima Mostra del cinema (credit: Jacopo Raule)

Amal Clooney in top e micro shorts a Venezia: il look è troppo corto?

George e Amal Clooney, festa in giardino a Villa Oleandra

"Sta cercando attivamente una mamma italiana", ha dichiarato, precisando che l'intenzione è trovare una donna legata alla tradizione culinaria italiana a cui affidare il locale. Porter ha anche scherzato sulla possibilità di convincerla a trasferirsi in Provenza: a suo giudizio, una candidata tra i 45 e i 70 anni difficilmente rifiuterebbe la proposta.

Il ristorante aprirà a Cotignac

 Il progetto prenderà forma a Cotignac, piccolo borgo del dipartimento del Var, in Provenza, con poco più di duemila abitanti. Il ristorante occuperà gli spazi di un'ex pizzeria, dove i lavori di ristrutturazione sono già iniziati. Porter è inoltre legato a un hotel situato nelle vicinanze. Per il momento non sono stati resi noti né il nome del nuovo locale né il menu.

Google Preferred Site

Il ruolo di Clooney e i timori dei residenti

 Non è ancora chiaro quanto l'attore sarà coinvolto nella gestione quotidiana del locale. Porter ha spiegato che Clooney preferisce mantenersi discreto, ma non ha escluso una sua partecipazione a una serata.

Leggi anche

George Clooney alla ricerca di un nuovo rifugio italiano? Nel mirino ci sarebbe la celebre Villa Bragaglia a Capri

George Clooney

George Clooney, Leone d'Oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia

L'annuncio ha intanto suscitato qualche preoccupazione tra gli abitanti, che temono un aumento di turisti e curiosi attratti dalla presenza della star. Clooney e Amal vivono nella zona dal 2021, quando hanno acquistato una proprietà vicino a Brignoles. A dicembre 2025, insieme ai gemelli Alexander ed Ella, hanno ottenuto la cittadinanza francese.

Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici

1 di 17
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle

Ti potrebbe interessare

videovideo
george clooney

Sullo stesso tema