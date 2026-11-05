Una nuova iniziativa imprenditoriale coinvolge George Clooney e la moglie Amal, pronti ad aprire un ristorante italiano nel Sud della Francia. Per il progetto, atteso a maggio 2027, l'attore e il socio Graham Porter sono alla ricerca di una donna italiana tra i 45 e i 70 anni a cui affidare la gestione della cucina. L'obiettivo è trovare una professionista capace di portare nel locale la tradizione gastronomica e l'atmosfera della cucina di famiglia.