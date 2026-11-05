Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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Una nuova iniziativa imprenditoriale coinvolge George Clooney e la moglie Amal, pronti ad aprire un ristorante italiano nel Sud della Francia. Per il progetto, atteso a maggio 2027, l'attore e il socio Graham Porter sono alla ricerca di una donna italiana tra i 45 e i 70 anni a cui affidare la gestione della cucina. L'obiettivo è trovare una professionista capace di portare nel locale la tradizione gastronomica e l'atmosfera della cucina di famiglia.
A raccontare i dettagli è stato Graham Porter in un'intervista al Sunday Times. L'imprenditore canadese ha spiegato che la ricerca è già cominciata e che Clooney sta utilizzando anche i propri contatti in Italia per individuare la persona giusta.
"Sta cercando attivamente una mamma italiana", ha dichiarato, precisando che l'intenzione è trovare una donna legata alla tradizione culinaria italiana a cui affidare il locale. Porter ha anche scherzato sulla possibilità di convincerla a trasferirsi in Provenza: a suo giudizio, una candidata tra i 45 e i 70 anni difficilmente rifiuterebbe la proposta.
Il progetto prenderà forma a Cotignac, piccolo borgo del dipartimento del Var, in Provenza, con poco più di duemila abitanti. Il ristorante occuperà gli spazi di un'ex pizzeria, dove i lavori di ristrutturazione sono già iniziati. Porter è inoltre legato a un hotel situato nelle vicinanze. Per il momento non sono stati resi noti né il nome del nuovo locale né il menu.
Non è ancora chiaro quanto l'attore sarà coinvolto nella gestione quotidiana del locale. Porter ha spiegato che Clooney preferisce mantenersi discreto, ma non ha escluso una sua partecipazione a una serata.
L'annuncio ha intanto suscitato qualche preoccupazione tra gli abitanti, che temono un aumento di turisti e curiosi attratti dalla presenza della star. Clooney e Amal vivono nella zona dal 2021, quando hanno acquistato una proprietà vicino a Brignoles. A dicembre 2025, insieme ai gemelli Alexander ed Ella, hanno ottenuto la cittadinanza francese.
© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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