La storia tra George e Amal Clooney è cominciata nel 2013, grazie a un amico in comune che ha fatto incontrare i loro percorsi. Quello che inizialmente poteva sembrare un incontro come tanti si è trasformato in una relazione destinata a cambiare la vita di entrambi. Nel settembre 2014, la coppia ha pronunciato il fatidico sì in Italia, scegliendo Venezia come scenario per un matrimonio diventato uno degli eventi più memorabili dello star system internazionale. Da allora, l'intesa non ha smesso di crescere. Accanto agli impegni professionali e alle iniziative filantropiche, George e Amal hanno costruito una famiglia con l'arrivo dei gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017, che entrambi tengono lontano, per quanto possibile, dall'esposizione continua ai riflettori.