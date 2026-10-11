George e Amal Clooney, il segreto del loro matrimonio felice: "Aver scelto un partener straordinario"
A un evento benefico la coppia ha dimostrato di essere complice e unita più che mai a dodici anni dalle nozze in Italia
Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: © IPA
Alcune storie d'amore sembrano essere state scritte da un sceneggiatore di un film romantico come quella tra George e Amal Clooney. L'attore americano e l'avvocatessa specializzata in diritti umani continuano a mostrarsi uniti, regalando al pubblico nuovi momenti di tenerezza. A confermarlo è stata la loro recente apparizione ai The Albies, l'appuntamento benefico organizzato al Natural History Museum di Londra per celebrare personalità che si battono in difesa dei diritti umani. Davanti ai fotografi, i due hanno dimostrato ancora una volta di condividere non soltanto un sentimento profondo, ma anche una naturale sintonia.
Intervistati da People, George e Amal hanno raccontato con leggerezza e ironia cosa renda così solido il loro rapporto, arrivato al traguardo dei dodici anni di matrimonio. La risposta di Amal è stata immediata: tutto parte dalla scelta del partner. "Se scegli la persona più incredibile che ci sia, da lì in poi è tutto in discesa". Una riflessione romantica che George non ha lasciato passare senza una delle sue tipiche battute, suggerendo divertito che il complimento fosse in realtà rivolto a se stessa. Uno scambio spontaneo che racconta molto della loro relazione: l'amore non manca, ma è accompagnato da quella capacità di prendersi in giro che rende il loro rapporto ancora più autentico.
Se Amal ha individuato nella scelta del compagno il punto di partenza di un matrimonio riuscito, George ha preferito rispondere con il suo consueto stile brillante quando gli è stato chiesto che cosa ami maggiormente della moglie. La sua risposta ha lasciato intendere che un elenco esaustivo richiederebbe molto più tempo di quello concesso da una breve intervista. Una battuta che, dietro l'ironia, lascia trasparire tutta l'ammirazione dell'attore per la donna che ha al suo fianco.
Dal primo incontro nel 2013 alle nozze in Italia
La storia tra George e Amal Clooney è cominciata nel 2013, grazie a un amico in comune che ha fatto incontrare i loro percorsi. Quello che inizialmente poteva sembrare un incontro come tanti si è trasformato in una relazione destinata a cambiare la vita di entrambi. Nel settembre 2014, la coppia ha pronunciato il fatidico sì in Italia, scegliendo Venezia come scenario per un matrimonio diventato uno degli eventi più memorabili dello star system internazionale. Da allora, l'intesa non ha smesso di crescere. Accanto agli impegni professionali e alle iniziative filantropiche, George e Amal hanno costruito una famiglia con l'arrivo dei gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017, che entrambi tengono lontano, per quanto possibile, dall'esposizione continua ai riflettori.