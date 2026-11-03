Nicolas Cage: "Sono homeless, si è aperta una voragine fuori dalla mia casa"

Nicolas Cage afferma di non avere una casa dove stare dopo che si è formata una voragine fuori dalla sua abitazione di Malibu: “Al momento sono un po’ senza casa”, ha rivelato la star di "Spider-Noir", 62 anni, durante una tavola rotonda al L.A. Comic Con il 31 ottobre. “È successo qualcosa alla mia casa a Malibu, quindi sto praticamente vivendo in hotel”. L'attore ha anche spiegato che la situazione abitativa ha influito anche sui suoi programmi per Halloween con la figlia di 4 anni, August, avuta dalla moglie Riko Shibata. Cage è anche padre dei figli Kal-El, 21 anni, avuto dall’ex moglie Alice Kim, e Weston, 35 anni, avuto dall’ex Christina Fulton.
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È passato un mese dalla formazione di una grande voragine in una parte del vialetto della casa dell’attore a Malibu e sulla carreggiata vicino all’abitazione, secondo quanto riportato da TMZ. Una foto della crepa mostrava che si era formata una voragine accanto al garage della casa, con una sezione del vialetto completamente crollata. All’interno del buco si potevano vedere detriti e pezzi di asfalto frantumato. Il Comune di Malibu ha dichiarato lo stato di emergenza l’8 settembre, avvertendo che la voragine — profonda circa 25 piedi e larga 30 per 60 piedi, secondo il Los Angeles Times — "rappresenta un pericolo imminente per le abitazioni e i residenti". La voragine si è formata durante un fine settimana di inondazioni lungo la costa della California meridionale a causa dell’uragano Marie.