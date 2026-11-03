Nicolas Cage: "Sono homeless, si è aperta una voragine fuori dalla mia casa"

Nicolas Cage afferma di non avere una casa dove stare dopo che si è formata una voragine fuori dalla sua abitazione di Malibu: “Al momento sono un po’ senza casa”, ha rivelato la star di "Spider-Noir", 62 anni, durante una tavola rotonda al L.A. Comic Con il 31 ottobre. “È successo qualcosa alla mia casa a Malibu, quindi sto praticamente vivendo in hotel”. L'attore ha anche spiegato che la situazione abitativa ha influito anche sui suoi programmi per Halloween con la figlia di 4 anni, August, avuta dalla moglie Riko Shibata. Cage è anche padre dei figli Kal-El, 21 anni, avuto dall’ex moglie Alice Kim, e Weston, 35 anni, avuto dall’ex Christina Fulton.