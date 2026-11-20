Tutto è partito con la frase del tabellone da indovinare dedicata ai selfie e al tema dell'autostima. Una volta data la soluzione da uno dei concorrenti, Samira ha colto l'occasione al volo avvicinandosi a Gerry Scotti con lo smartphone in mano per scattare una foto insieme in diretta. Le battute non sono mancate: "Non mettere i filtri come Valeria Marini", ha scherzato il conduttore che poi ha ricordato che quel selfie sarebbe finito ovunque: sul profilo de La Ruota della Fortuna, su quello di Samira e sui suoi.