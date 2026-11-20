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Divertente fuori programma per Samira Lui e Gerry Scotti durante la puntata de "La Ruota della Fortuna" di giovedì 19 novembre: i due protagonisti del game show di Canale 5 hanno fatto qualcosa di insolito durante una delle manche, scattandosi un selfie in diretta.
Tutto è partito con la frase del tabellone da indovinare dedicata ai selfie e al tema dell'autostima. Una volta data la soluzione da uno dei concorrenti, Samira ha colto l'occasione al volo avvicinandosi a Gerry Scotti con lo smartphone in mano per scattare una foto insieme in diretta. Le battute non sono mancate: "Non mettere i filtri come Valeria Marini", ha scherzato il conduttore che poi ha ricordato che quel selfie sarebbe finito ovunque: sul profilo de La Ruota della Fortuna, su quello di Samira e sui suoi.
Guardando l'anteprima sul telefono, Samira si è detta soddisfatta commentando che la foto fosse venuta bene, mentre Gerry l'ha smontata con la sua solita autoironia: "Siamo venuti uno schifo", ha scherzato il conduttore che poi ha ripreso la guida della trasmissione.