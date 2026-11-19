Una Fiat 600 Hybrid con sedili massaggianti, 5mila euro in contanti e lacrime di gioia davanti al tabellone. È il bottino di Paola, che alla seconda sera da campionessa de "La Ruota della Fortuna" conquista uno dei premi più ambiti del gioco: l'automobile. Succede nella puntata di mercoledì 18 novembre, quando la concorrente risolve senza errori tutti e tre i tabelloni del gioco finale, dedicato al tema "Aurora".
La prima prova è il "3+1", e qui la scelta delle lettere è decisiva. Paola punta su "la L di Livorno, M di Milano, la C di casa e la I di Imola", una combinazione azzeccata che illumina buona parte del tabellone. A quel punto la soluzione arriva quasi da sola: il riferimento è alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.
Più insidioso, almeno sulla carta, il "Testacoda". Le lettere scoperte sono molte meno e il margine per sbagliare si allarga, ma la campionessa intuisce subito la direzione giusta: l'aurora in questione è quella che segue l'alba. Un ragionamento rapido, che le permette di superare anche il secondo ostacolo.
Tutto si gioca quindi sull'ultima sfida, il "Rubasecondi". Paola ha a disposizione più di cinquanta secondi, ma gliene bastano molti meno per capire che si parla dell'aurora boreale e dare la risposta corretta, senza esitazioni.
Quando il tabellone si accende e conferma la vittoria, in studio esplode la festa. "Non ci credo", commenta la ragazza, che, oltre all'auto, si porta a casa pure 5mila euro, a cui si sommano gli altri 16mila conquistati nel corso della puntata. Un bilancio di tutto rispetto per una campionessa appena al secondo giorno, che ora torna in gioco con un premio importante già in tasca.