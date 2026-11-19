La prima prova è il "3+1", e qui la scelta delle lettere è decisiva. Paola punta su "la L di Livorno, M di Milano, la C di casa e la I di Imola", una combinazione azzeccata che illumina buona parte del tabellone. A quel punto la soluzione arriva quasi da sola: il riferimento è alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.