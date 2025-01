"Grande Fratello", Jessica Morlacchi: "Ho la lingua tagliente ma quel gesto è stato pesante"

"È stato un gesto troppo violento, sono consapevole di non essere una santa e di avere la lingua abbastanza lunga e tagliente, - prosegue - rivedere quelle immagini fa effetto, ero veramente arrabbiata e ho tirato fuori la parte peggiore di me. Dopo quattro mesi sono scoppiata, con Helena un primo chiarimento c'è stato ma Luca non mi piace, gli ho aperto il mio cuore totalmente ma mi sono sentita usata" conclude Jessica Morlacchi.