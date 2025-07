Isola dei famosi 2025, Cristina Plevani: "Sorpresa dal messaggio di Rocco Casalino, penso a Taricone"

E se di quel primo "Grande Fratello" è rimasto qualche rapporto, come quello con Rocco Casalino ("Mi ha fatto i complimenti e mi ha fatto veramente piacere - rivela -. Io gli mando sempre gli auguri di compleanno, ma non ci vediamo e non ci sentiamo mai, per questo mi ha sorpreso: è stato inaspettato e dunque più bello") e qualche ricordo doloroso ("Non parlo mai di Pietro Taricone, non voglio. Certo ci penso, il 29 giugno è un brutto anniversario"), di questa edizione dell'Isola sicuramente sa di chi serberà un buon ricordo ("Mario Adinolfi lo conoscevo poco, sapevo che era un personaggio comunque atipico, diverso da me. Ho conosciuto la fragilità e la bellezza di una persona umana, come padre, come marito, come amico. Per me è stato una grande sorpresa"). E non ha dubbi nemmeno su chi invece non incontrerà più: "Dino Giarrusso non ha una buona opinione di me, ha detto cose cattive. Non ci siamo mai sentiti in 53 anni, continueremo così per altri 53".