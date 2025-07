Isola dei famosi: al via la finalissima

In onda su Canale 5 l'ultima puntata dell'Isola dei famosi. A commentare la diretta, insieme alla padrona di casa Veronica Gentili, l'opinionista Simona Ventura. In collegamento dall'Honduras, invece, a guidare i naufraghi nelle numerose sfide Pierpaolo Pretelli. Una puntata da non perdere, ricca di momenti decisivi e colpi di scena: chi tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria?