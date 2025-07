"Isola dei famosi": la finalissima, sfida a sei per la vittoria

I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni. Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola. In studio tutti gli ex naufraghi. Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi.