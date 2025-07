Finale vincente per "L'Isola dei famosi 2025": il reality è leader della serata

Finale vincente, ieri su Canale 5, per "L'Isola dei famosi". Con il 18,4% di share (che sale al 19,4% sul target commerciale) e 1.815.000 spettatori totali, il reality show condotto da Veronica Gentili è leader della serata. L'ultima puntata, che ha visto trionfare Cristina Plevani, ha toccato picchi del 35,5% di share. In particolare, il programma, in questa edizione, è stato apprezzato dai giovani, raggiungendo una media del 23,5% di share nella fascia 15-19 anni.