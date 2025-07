Isola dei famosi 2025, ritorno con spavento per Mario Adinolfi: ricoverato in ospedale

Dopo aver resistito fino alla fine sulle spiagge dell'Isola dei famosi 2025, Mario Adinolfi ha dovuto alzare bandiera bianca al suo rientro dall'Honduras. L'ormai ex naufrago infatti ha avuto un malore che lo ha costretto a un ricovero in ospedale per accertamenti, come lui stesso ha raccontato con un post social. "Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale - ha scritto -. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare".