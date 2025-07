Mario Adinolfi: "All'Isola dei famosi ho perso 34 chili"

In un'intervista a Repubblica Adinolfi ha raccontato: “Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi anche per la pesantissima umidità. Poi sull’Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27", spiegando poi la sensazione: "È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse“.