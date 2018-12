Irama sbaraglia la concorrenza e conquista il podio di "Amici 17"

Si era parlato di Irama vincitore già prima della finalissima di "Amici 17" e i pronostici sono stati rispettati: un trionfo in piena regola per il cantante toscano, la cui vittoria non è mai sembrata in discussione. Una sfida all'ultima nota, quella con Carmen, ma nonostante il talento di quest'ultima non c'è stata storia. Irama ha sbaragliato la concorrenza, arrivando ad alzare commosso la coppa e dedicare la vittoria alla nonna.



Recentemente Irama è finito sotto i riflettori del gossip per la sua relazione con l'ex gieffina Giulia De Lellis, inizialmente non confermata ma poi resa ufficiale durante un puntata di "Tù Sì Que Vales"