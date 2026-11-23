"Grande Fratello Vip", chi sono i finalisti di questa edizione
© Ufficio Stampa Mediaset
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Cresce l'attesa per la finalissima del "Grande Fratello Vip", in programma lunedì 30 novembre in prima serata su Canale 5. Tre concorrenti hanno già staccato il pass per l'appuntamento che proclamerà il vincitore, mentre il quarto finalista verrà annunciato durante la semifinale, in onda lunedì 23 novembre.
Ecco il percorso dei concorrenti ancora in gara.
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Marina La Rosa è stata la prima concorrente a qualificarsi per la finale. Nella Casa ha stretto amicizia con Andreas Müller, che conosceva già grazie alla moglie Veronica Peparini. Una delle serate più emozionanti per Marina è stata quella del 6 novembre, quando dopo cinquanta giorni lontana dai figli Renato e Gabriele, ha ricevuto una loro lettera e, poco dopo, ha potuto riabbracciarli entrambi.
Guendalina Tavassi è stata un'altra grande protagonista di questa edizione: una volta diventata la seconda finalista del "GF VIP" 9, la concorrente è stata al centro di diversi battibecchi nella Casa, in cui è riuscita a conquistarsi la simpatia del pubblico. Su tutte, i suoi accesissimi scontri con Valeria Marini rimarranno nella storia di questa edizione.
Per Giulia Provvedi una delle difficoltà della sua esperienza nella Casa del "GF Vip" è stata la lontananza dalla gemella Silvia. Il 26 ottobre, dopo uno scontro con Alex Belli, Giulia ha trovato una clessidra e un biglietto della sorella. È corsa a cercarla e le due si sono abbracciate in lacrime. Il 13 novembre è arrivato il verdetto del pubblico, che ha scelto Giulia come terza finalista dell’edizione.