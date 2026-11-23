Per Giulia Provvedi una delle difficoltà della sua esperienza nella Casa del "GF Vip" è stata la lontananza dalla gemella Silvia. Il 26 ottobre, dopo uno scontro con Alex Belli, Giulia ha trovato una clessidra e un biglietto della sorella. È corsa a cercarla e le due si sono abbracciate in lacrime. Il 13 novembre è arrivato il verdetto del pubblico, che ha scelto Giulia come terza finalista dell’edizione.