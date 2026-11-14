"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi è la terza finalista

Giulia Provvedi è la terza finalista del "Grande Fratello Vip". Durante la diciottesima puntata del reality, in onda venerdì 13 novembre su Canale 5, la concorrente prima supera indenne il televoto che la vedeva a rischio eliminazione, per poi misurarsi al televoto flash con Piera Meloni, Megan Ria e Valeria Marini.
A dare il via alla catena per eleggere il terzo finalista sono Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, invitate a sciogliere le quattro coppie di concorrenti in corsa per la finale. Attraverso questo meccanismo, Piera Meloni, Megan Ria, Valeria Marini e Giulia Provvedi finiscono al televoto flash, con quest'ultima che risulterà la più votata dal pubblico.
"Sono entrata in questo Grande Fratello Vip molto fragile e nei primi giorni mi sentivo strana, molto sola, per me è stato difficile uscire e affrontare questa esperienza al 100%. Io sono me stessa, il pubblico mi sta salvando, perciò qualcosa di buono l'avrò fatta", è il commento a caldo di Giulia Provvedi.
La terza finalista è subito chiamata a nominare il primo candidato all'eliminazione tra Federica Morello, Alessandro Varsi, Andreas Müller e Alessandro Roncaccia, ovvero i quattro concorrenti che non erano stati precedentemente nominati per andare al televoto flash.
La sua decisione ricade su Federica Morello, con la quale a inizio puntata Giulia era stata protagonista di un confronto.