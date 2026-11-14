"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi è la terza finalista

A dare il via alla catena per eleggere il terzo finalista sono Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, invitate a sciogliere le quattro coppie di concorrenti in corsa per la finale. Attraverso questo meccanismo, Piera Meloni, Megan Ria, Valeria Marini e Giulia Provvedi finiscono al televoto flash, con quest'ultima che risulterà la più votata dal pubblico.



"Sono entrata in questo Grande Fratello Vip molto fragile e nei primi giorni mi sentivo strana, molto sola, per me è stato difficile uscire e affrontare questa esperienza al 100%. Io sono me stessa, il pubblico mi sta salvando, perciò qualcosa di buono l'avrò fatta", è il commento a caldo di Giulia Provvedi.