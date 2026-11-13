"Grande Fratello Vip", Giancarlo Danto è l'eliminato della diciottesima puntata

Poco prima dell'eliminazione, Danto si era reso protagonista di una discussione con Megan Ria, innescato dalle nomination della scorsa puntata.

"Sono stato nominato da Marina per difendere Megan, ho preso le sue parti dicendo di credere nella storia con Varsi, ho detto di essere fiero di aver difeso un'amica vera e lei alza la carta con scritto Danto. Bell'amica che ho".



"Io sono più tranquilla ad andare a dormire con la mia coscienza non avendo nominato una persona a cui voglio bene nonostante avessimo discusso, che è Giulia, rispetto a te che poi mi dai della traditrice", aveva invece commentato la ballerina.