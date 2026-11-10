"Grande Fratello Vip", le nomination della diciassettesima puntata

Successivamente è tempo delle "classiche" nomination palesi alle quali partecipano tutti i concorrenti. I più votati dai Vip risultano essere Danto e Giulia Provvedi. In totale, sono quattro i Vip in nomination: al televoto si sfidano così Alessandro Varsi, Andreas Muller, Danto e Giulia Provvedi. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare, il Vip meno votato sarà il prossimo candidato all'eliminazione.