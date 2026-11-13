"Grande Fratello Vip", Alex Belli e Alessandro Roncaccia di nuovo faccia a faccia: "Devi prevaricare come al solito"

"Alex, hai esagerato", è il rimprovero con cui la conduttrice Ilary Blasi si rivolge all'attore, il quale prova a giustificarsi spiegando di aver interpretato un personaggio. Il focus si sposta dunque sui dissapori tra Alex Belli e Roncaccia. "Sono stato al gioco e mi sono impegnato anche molto", risponde il concorrente del reality quando viene accusato di non aver preso la prova con serietà.

"Tu come al solito devi prevaricare e in quel momento ha smesso di essere un gioco", prosegue ancora Roncaccia, che poi conclude: "Non casco nelle tue provocazioni".