"Grande Fratello Vip", Alex Belli e Alessandro Roncaccia di nuovo faccia a faccia: "Devi prevaricare come al solito"
Il ritorno dell'attore nella Casa, questa volta in veste di executive chef, ha riacceso la tensione con il giovane concorrente
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Al "Grande Fratello Vip" è andato in scena il secondo faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Come ricostruito durante la diciottesima puntata del reality, in onda venerdì 13 novembre su Canale 5, l'attore ha nuovamente varcato la porta rossa in veste di executive chef, trasformando i concorrenti in una vera brigata di cucina. La preparazione dei piatti ha però portato alla luce vecchi dissapori, fino a uno scontro che ha spinto Alessandro Roncaccia ad abbandonare la prova in anticipo.
"Alex, hai esagerato", è il rimprovero con cui la conduttrice Ilary Blasi si rivolge all'attore, il quale prova a giustificarsi spiegando di aver interpretato un personaggio. Il focus si sposta dunque sui dissapori tra Alex Belli e Roncaccia. "Sono stato al gioco e mi sono impegnato anche molto", risponde il concorrente del reality quando viene accusato di non aver preso la prova con serietà.
"Tu come al solito devi prevaricare e in quel momento ha smesso di essere un gioco", prosegue ancora Roncaccia, che poi conclude: "Non casco nelle tue provocazioni".
Il precedente
Non è la prima volta che tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia gli animi si accendono. Durante la dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 24 ottobre, i due erano arrivati faccia a faccia dopo una serie di accuse reciproche in cui nessuno si era risparmiato.