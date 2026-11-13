"Grande Fratello Vip", Federica Morello affronta Marina La Rosa: "Provi sempre a ferirmi"

La diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip" accende i riflettori su Federica Morello, protagonista negli ultimi giorni di critiche e gelosie da parte di diversi inquilini. Durante l'appuntamento in onda venerdì 13 novembre, la concorrente è stata dunque invitata ad accomodarsi sulla poltrona che scotta per rispondere alle accuse mosse principalmente da Giulia Provvedi e dalle due finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.
Come ricostruito nella clip che dà il via alla discussione, negli ultimi giorni si è creata una spaccatura profonda innescata dopo la nomination della scorsa puntata.
"Queste tre donne mi beffeggiano continuamente, è sempre così", esordisce Federica, che in seguito ha da ridire sul contributo, a suo dire limitato, offerto da Guendalina nella Casa. Quindi, la concorrente si confronta con Marina: "Tu arrivi sempre con la frase per ferirmi, ci provi tutte le volte".
A prendere le difese di Federica Morello è Valeria Marini, alla quale dallo studio si accoda anche Selvaggia Lucarelli. "Come giocatrice, trovo Federica molto interessante perché lei è molto equilibrata, ha una grande tenuta psicologica. Non soffre nessun tipo di sudditanza nei confronti di Marina, motivo per cui la soffre molto - è l'analisi dell'opinionista -. Siamo arrivati quasi alla fine del gioco e questo personaggio fa un po' paura a tutti perché non l'hanno visto arrivare".