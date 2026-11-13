"Grande Fratello Vip", Federica Morello affronta Marina La Rosa: "Provi sempre a ferirmi"

A prendere le difese di Federica Morello è Valeria Marini, alla quale dallo studio si accoda anche Selvaggia Lucarelli. "Come giocatrice, trovo Federica molto interessante perché lei è molto equilibrata, ha una grande tenuta psicologica. Non soffre nessun tipo di sudditanza nei confronti di Marina, motivo per cui la soffre molto - è l'analisi dell'opinionista -. Siamo arrivati quasi alla fine del gioco e questo personaggio fa un po' paura a tutti perché non l'hanno visto arrivare".