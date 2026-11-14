"Grande Fratello Vip", il racconto della diciottesima puntata in diretta

Sorprese, scontri, un'eliminazione, il verdetto del televoto e l'elezione del terzo finalista. Questi i temi al centro della diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, è pronta a collegarsi con la Casa per fare luce sulle dinamiche che stanno tenendo banco tra i concorrenti ancora in gioco.



Quattro di loro - Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi - sono a rischio eliminazione, mentre un televoto flash svelerà il nome del terzo finalista dopo Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.