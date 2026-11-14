"Grande Fratello Vip", il racconto della diciottesima puntata in diretta

Sorprese, scontri, un'eliminazione, il verdetto del televoto e l'elezione del terzo finalista. Questi i temi al centro della diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, è pronta a collegarsi con la Casa per fare luce sulle dinamiche che stanno tenendo banco tra i concorrenti ancora in gioco.
Quattro di loro - Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi - sono a rischio eliminazione, mentre un televoto flash svelerà il nome del terzo finalista dopo Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.
Federica Morello sulla poltrona che scotta
La puntata si apre sul confronto che vede Federica Morello al centro del salone per confrontarsi con Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Proprio con quest'ultima, la concorrente dà vita a una discussione che successivamente coinvolge anche le opinioniste in studio. "Tu arrivi sempre con la frase per ferirmi, ci provi tutte le volte", commenta Federica, decisa a non piegarsi a nessuna provocazione.
Il nuovo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia
Nei giorni scorsi Alex Belli è tornato nella Casa in veste di executive chef per una serata molto particolare. A far discutere è il nuovo faccia a faccia dell'attore con Roncaccia, il quale aveva poi abbandonato la prova in anticipo. Se da una parte Alex Belli precisa di aver interpretato un personaggio sopra le righe e di essersi infastidito da un atteggiamento troppo ostile da parte di alcuni inquilini, dall'altra il concorrente replica in maniera decisa: "Tu come al solito devi prevaricare, in quel momento ha smesso di essere un gioco. Ma io non ci casco nelle tue provocazioni".
Il verdetto del televoto
Arriva il momento di svelare il verdetto del televoto che vedeva in nomination Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Giancarlo Danto. Quest'ultimo risulta il meno votato e deve dunque abbandonare definitivamente la Casa.
Poco prima dell'eliminazione Danto si confronta con Megan Ria, accusata di averlo tradito nominandolo durante la scorsa puntata.