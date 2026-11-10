"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli chiarisce il suo "bulla" a Guendalina: "Linguaggio colloquiale"

Nella puntata di lunedì 9 novembre, il confronto era nato dal gesto di Guendalina, che aveva lanciato verso Federica Morello del limone con della carne macinata, infastidendo la coinquilina vegetariana. Lucarelli aveva accusato Tavassi di essere aggressiva e prevaricatrice. "Mi stai dicendo una cosa orrenda, io non sono una bulla", aveva replicato la concorrente, poi in lacrime. Ilary Blasi aveva definito "bulla" una "parola pesante", mentre Cesara Buonamici aveva espresso il proprio dissenso: "Io non penso che sia bulla". Nel post Lucarelli invita anche a contenere i toni: "Avere opinioni diverse (come con Ilary o Cesara o chiunque) su una concorrente non significa essere nemici". E chiude: "Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori. Sarebbe già un discreto risultato, quindi non fate i bulli. Grazie".