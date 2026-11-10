"Grande Fratello Vip", Selvaggia Lucarelli chiarisce il suo "bulla" a Guendalina: "Linguaggio colloquiale"

Selvaggia Lucarelli torna sul confronto con Guendalina Tavassi al "Grande Fratello Vip". Dopo aver definito la concorrente "bulla", l'opinionista chiarisce sui social il significato delle sue parole, senza ritirare il giudizio: "Non intendo affatto giustificarmi per aver definito 'bulla' Guendalina e l'ho ribadito anche in puntata".
Il chiarimento sui social
"Mi riferivo esclusivamente ai suoi comportamenti nella Casa del "Grande Fratello", utilizzando il termine nella sua accezione comune di persona prepotente, arrogante e con atteggiamenti intimidatori", scrive Lucarelli. Il riferimento, precisa, non era al bullismo "come fenomeno sociale e psicologico. Le parole hanno anche un significato ordinario e colloquiale, non mi sembra un concetto rivoluzionario". Per spiegarsi, l'opinionista ricorre ad alcuni esempi: "Se definisco qualcuno narcisista non gli sto diagnosticando un disturbo di personalità, se lo chiamo dittatore non gli sto attribuendo un colpo di Stato e se lo definisco paranoico non sto compilando una cartella clinica". Quindi conclude: "So usare le parole".
Lo scontro durante la puntata
Nella puntata di lunedì 9 novembre, il confronto era nato dal gesto di Guendalina, che aveva lanciato verso Federica Morello del limone con della carne macinata, infastidendo la coinquilina vegetariana. Lucarelli aveva accusato Tavassi di essere aggressiva e prevaricatrice. "Mi stai dicendo una cosa orrenda, io non sono una bulla", aveva replicato la concorrente, poi in lacrime. Ilary Blasi aveva definito "bulla" una "parola pesante", mentre Cesara Buonamici aveva espresso il proprio dissenso: "Io non penso che sia bulla". Nel post Lucarelli invita anche a contenere i toni: "Avere opinioni diverse (come con Ilary o Cesara o chiunque) su una concorrente non significa essere nemici". E chiude: "Possiamo discutere di chi sia arrogante dentro una casa senza diventare arroganti noi fuori. Sarebbe già un discreto risultato, quindi non fate i bulli. Grazie".