"Grande Fratello Vip", la diretta della diciassettesima puntata

Lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili. Megan Ria e Andreas Müller, accomunati dalla professione, ma divisi in tutto. Dopo lo scontro dell'ultima puntata tra loro è calato il gelo, ma stasera si farà luce su cosa si nasconde davvero dietro questa ostile indifferenza. Inoltre, la spaccatura nel gruppo delle donne è sempre più evidente. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. In questi giorni ogni scintilla ha incendiato la Casa. E stasera il confronto finale.