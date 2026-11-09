Confronti e sorprese

"Grande Fratello Vip", la diretta della diciassettesima puntata

Il ritorno di Alex Belli, una sorpresa per Carmen Di Pietro e l'avvicinamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi

09 Nov 2026 - 21:34
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Lunedì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili. Megan Ria e Andreas Müller, accomunati dalla professione, ma divisi in tutto. Dopo lo scontro dell'ultima puntata tra loro è calato il gelo, ma stasera si farà luce su cosa si nasconde davvero dietro questa ostile indifferenza. Inoltre, la spaccatura nel gruppo delle donne è sempre più evidente. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. In questi giorni ogni scintilla ha incendiato la Casa. E stasera il confronto finale.

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali

1 di 17
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer

© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer

© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", nel weekend arrivano i primi baci tra Megan Ria e Alessandro Varsi

"Grande Fratello Vip", Alex Belli abbandona lo studio in diretta: "Tutti scontati"

grande fratello vip